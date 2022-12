Fabryka Wody będzie przynosiła... straty?

Do szczecińskiego aquaparku trzeba będzie dopłacać z publicznych pieniędzy, w 2023 roku prawie 5 milionów złotych, a w kolejnych latach ta kwota będzie sukcesywnie rosła - mówiła dzisiaj miejskim radnym skarbnik Szczecina.

Dorota Pudło-Żylińska podczas obrad komisji budżetu stwierdziła, że powołana przez miasto spółka "Fabryka Wody" będzie co roku ponosiła straty z tytułu prowadzenia wybudowanego za prawie 26 milionów złotych tak zwanego "edukatorium". I trzeba będzie do aquaparku dopłacać.- Z racji właśnie elementu edukacyjnego, najprawdopodobniej "Fabryka Wody" nie będzie się samo bilansowała. Przewidziana kwota na rok 2023 - 4 miliony 936 tysięcy jako rekompensata bieżąca i na lata następne również, w 2024 roku - 5 milionów 400 tys., a 2025 - 5 milionów 871 tys. zł - wymieniała Pudło-Żylińska.Miasto zaciągnęło na budowę Fabryki Wody ponad 440 milionów złotych, licząc wraz z obsługą tego kredytu - w budżecie na przyszły rok jest także 27 milionów na spłatę raty. W kolejnych latach ta kwota będzie sukcesywnie malała.W tym momencie nie wiadomo, ile będą kosztowały bilety wstępu do Fabryki Wody.