Modernizacja Książnicy Stargardzkiej. Wiemy, co jest w planach

Książnica Stargardzka odsłania część kart dotyczących funkcjonowania instytucji po zakończeniu modernizacji zabytkowej siedziby przy ulicy Mieszka I.

Nowa identyfikacja wizualna, ułatwienia dla niepełnosprawnych, "czytaki" dla osób z ograniczonym widzeniem czy aplikacja na telefony, to tylko część z rzeczy, którymi książnica będzie chciała przyciągnąć odbiorców po remoncie.Nie chcemy być wyłącznie wypożyczalnią i czytelnią, chcemy, aby to miejsce zaistniało na mapie Stargardu również z innych powodów - mówi Jolanta Aniszewska, dyrektor Książnicy.- Mamy różnego rodzaju formy materiałów bibliotecznych, które decydujemy się udostępniać, ale też chcemy szukać różnych form aktywności, dzięki którym nasi czytelnicy poczują się w bibliotece, jak u siebie. Bardzo chcemy, żeby pojawili się tutaj także ludzie, którzy niekoniecznie lubią czytać, ale chcieliby skorzystać z tego miejsca. A samo odwiedzenie Książnicy spowodowuje, że może będą chcieli sięgnąć po książkę - podkreśla Aniszewska.Prace budowlane w obiekcie przy Mieszka I mają zakończyć się w styczniu przyszłego roku. Według przewidywań do zmodernizowanego budynku czytelnicy mają wejść latem, do tej pory cały czas Książnica będzie działać w tymczasowej siedzibie, przy ul. Wojska Polskiego.