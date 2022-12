Krzywdził 6-letnią córkę. Pedofil z Białogardu z zarzutami

Fot. pixabay.com / Pexels (CC0 domena publiczna)

Miał wykorzystywać seksualnie swoją 6-letnią córkę. 32-letni mężczyzna z Białogardu usłyszał zarzuty. Grozi mu do 12 lat więzienia.

Jak informuje Prokuratura Okręgowa w Koszalinie, mężczyzna miał doprowadzić do obcowania płciowego z małoletnią dziewczynką oraz dopuścić się innych czynności seksualnych. Odpowie także za utrwalanie i posiadanie treści pornograficznych z udziałem małoletnich.



Śledczy ustalili, że koszmar dziewczynki trwał rok. 32-latek podczas przesłuchania przyznał się do winy. Trafił do aresztu na trzy miesiące - tak zdecydował sąd.