Rekordowy rok LNG w Świnoujściu

Ten rok będzie rekordowy dla terminalu gazu skroplonego w Świnoujściu - poinformował prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Krzysztof Urbaś. Terminal jest najbardziej zajętym terminalem w Europie.

- Do końca roku przeładujemy 85 procent więcej ładunków niż w roku poprzednim. Przekroczyliśmy już cztery miliony ton, a w 2021 to było 2,7 mln. Było 35 tysięcy, a w tym roku będzie około 55 tysięcy zawinięć do portu. W tej chwili realizujemy 53. zawinięcie, a łącznie to jest 203. zawinięcie do terminalu - mówi Urbaś.W terminalu są prowadzone inwestycje, które mają zwiększyć jego przepustowość, budowany jest trzeci zbiornik, a także drugie stanowisko do obsługi gazowców.- W przyszłym roku będzie oddane do użytku drugie stanowisko, zarówno do obsługi gazowców, jak również do reeksportu czy tankowania bunkierki - dodaje Urbaś.Budowa drugiego nabrzeża to zadanie Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście. Nabrzeże to pirs położony na środku basenu gazoportu.