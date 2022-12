Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Kryzys, który mamy jest wywołany pandemią covid i wojną z Rosją, mówił radny PiS w "Rozmowach pod Krawatem".

Inflacja i zła sytuacja gospodarcza jest na całym świecie, dodawał Krzysztof Romianowski i przypominał działania rządu: - Większa kwota wolna od podatku - my idziemy i pomagamy ludziom - tarcza antyinflacyjna, 0% VAT na żywność w dobie kryzysu. - Zerowy VAT dla młodzieży, to był pierwszy uszczerbek w budżecie Szczecina, a później przyszedł Polski Ład i zabraliście im setki milionów złotych - mówi Andrzej Kutys. - Panie redaktorze, jak blisko 300 milionów w tym roku plus te 100 milionów, to jest prawie 400 milionów złotych, kiedy Szczecin miał takie dodatkowe pieniądze - pyta Romianowski.



Z ostatnich danych GUS wynika że inflacja spadła z 17,9 procent do 17,4 a rząd przedłużył zerowy VAT na żywność do połowy przyszłego roku.