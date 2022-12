Goście RSnW o grobie gwałciciela UB w kwaterze kombatantów w Szczecinie

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

To oburzające, ale nie jest to jednostkowa sytuacja. Tak goście audycji "Radio Szczecin na Wieczór" komentowali sytuację na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.

W Kwaterze Kombatantów znajduje się grób pracownika Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Szczecinku, który gwałcił kobiety. Sprawę odkrył mieszkaniec Szczecinka i choć od kilku lat starał się zainteresować nią urzędników, do tej pory nie udało się grobu usunąć. O sprawie informowaliśmy jako pierwsi.



Pewne procesy w Polsce nie dobiegły końca, mówił Przemysław Szymańczyk - redaktor naczelny „Głosu Szczecińskiego”, "Głosu Koszalińskiego" i "Głosu Pomorza".



- Ten przykład i podejrzewam, że wiele nieodkrytych, niepoznanych przez nas dziennikarzy, badaczy historii, pokazuje, że nie zmieniło się to wszystko tak, jak byśmy tego oczekiwali, a przynajmniej jak oczekiwała ta część Polski, która uznaje, że suwerenność, niepodległość, patriotyzm, tożsamość - to są wartości ważne i istotne.



Nie uporaliśmy się ze swoją historią, dodawał Tadeusz Marek Płużański - historyk i publicysta. - Polska nie została zdekomunizowana, nie było Norymbergi dla komunistów, to niestety zawdzięczamy nieporozumieniom okrągłego stołu.



Decyzję o usunięciu grobu może podjąć prezes Związku Kombatantów RP Henryk Krudos.

Jednak do tej pory tego nie zrobił. W sprawie na najbliższej sesji rady miasta będą interweniować radni PiS. Chcą, by zaangażował się w nią prezydent Piotr Krzystek.