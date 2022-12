Fot. pixabay.com / Pexels

Zbiórka książek dla dzieci ze szpitala wojewódzkiego w Szczecinie.

Egzemplarze w dobrym stanie można przynosić do biblioteki Pałacu Młodzieży w Szczecinie. Codziennie od godziny 8 do 16.



Akcja potrwa do końca przyszłego tygodnia.