Studenci chętnie oddają krew. "Taki fajny prezent na święta" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Studenci Uniwersytetu Szczecińskiego oddają dziś krew. To w ramach akcji "Sprezentuj życie".

Przy budynku wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania zaparkował krwiobus. O godzinie 9 ustawiła się do niego kolejka.



- To jest też taki gest dobroczynności, bo jednak ta krew może komuś uratować życie. Chociaż tyle mogę zrobić. - Oddawanie krwi jest bardzo fajne. Polecam innym ludziom. Czyńmy dobro. Taki fajny prezent na święta - mówią studenci.



Studenci mają wielkie serca - dodaje dr Agnieszka Łopatka z Uniwersytetu.



- To jest akcja cykliczna. Do tej pory było tak duże zainteresowanie, że niestety krwiobus "nie przerobił" wszystkich chętnych - mówi Łopatka.



W Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie pilnie potrzebna jest krew grup A, B i 0.