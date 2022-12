Radni PiS przeciwko budżetowi Sejmiku na rok 2023

Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin] Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]

Dwa razy mniej pieniędzy na ochronę zdrowia i pomoc społeczną, ale jest za to 400 tysięcy złotych na budowę studia nagraniowego do "kreowania wizerunku urzędu". Opozycyjni radni zachodniopomorskiego sejmiku z klubu Prawa i Sprawiedliwości mówili na konferencji prasowej, że nie zagłosują za takim budżetem przedstawionym przez marszałka województwa.

To jest aspołeczny budżet - oceniał radny PiS Maciej Kopeć.



- Mamy sytuację, w której są różnice pomiędzy rokiem 2022 a 2023. Na ochronę zdrowia to było 101 milionów złotych, teraz jest 55 mln zł, pomoc społeczna - było prawie 32 miliony złotych, teraz jest niecałe 7 mln zł, polityka społeczna - było 61 milionów złotych, teraz 34 mln zł - mówi Kopeć.



Nie zgadzamy się z taką wizją rozwoju regionu - tłumaczył szef sejmikowego klubu PiS Rafał Niburski.



- Większość tych przedsięwzięć, to takie, za którymi nie możemy podnieść ręki, np. budowa studia nagrań w punkcie kreowania wizerunku Urzędu Miasta - mówi Niburski.



Dzisiejsza sesja trwa, radni obradują w trybie zdalnym.



Województwem rządzi marszałek Olgierd Geblewicz z Platformy Obywatelskiej - popiera go klub KO oraz radni prezydenta Szczecina, Nowa Lewica i PSL.