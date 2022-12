Rozpoczęły się prace ziemne przy budowie obwodnicy Gryfina

Obwodnica Gryfina. źródło: Facebook / Artur Szałabawka

Od strony Szczecina widoczne są już w okolicach ulicy Pomorskiej. Tutaj nowa droga połączy się z obecną krajową trzydziestką jedynką. Docelowo obwodnica Gryfina będzie miała ponad pieć kilometrów - mówi Mateusz Grzeszczuk z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie.

- Tuż przed samym Gryfinem będzie odejście tej obwodnicy w kierunku wschodnim. Droga od wschodu przetnie drogę wojewódzką nr 120, tam powstanie rondo, również rondo będzie na połączeniu z drogą powiatową. Włączenie w obecny przebieg drogi nr 31 nastąpi na południe od Gryfina, mówi Grzeszczuk.



Koszt obecnej inwestycji to około 75 milionów złotych. Obwodnicą Gryfina kierowcy pojadą pod koniec 2024 roku. W kolejnych latach planowana jest budowa kolejnego odcinka. Tym razem z Gryfina do Radziszewa. Będzie to obwodnica Czepina, Nowych Brynek i Daleszewa.