Kończy się budowa najnowocześniejszej fabryki w Polsce [ZDJĘCIA]

To zakład Nemera przy ulicy Tytanowej, w szczecińskiej strefie ekonomicznej Trzebusz w Dąbiu. Firma produkuje sprzęt medyczny.

Właśnie uruchomiono tzw. cleanroom, gdzie odbywa się finalny montaż urządzeń do podawania leków.



Powierzchnia całego zakładu to ponad 10 tysięcy metrów kwadratowych. Przy ul. Tytanowej odbywa się już produkcja oraz uruchomiona została narzędziownia, w której produkowane są formy do wykonywania wszystkich niezbędnych części z tworzyw sztucznych.



Reszta działów czyli np. magazyn i administracja są w trakcie przeprowadzki. W nowym zakładzie będzie również szeroko rozbudowany dział badań i rozwoju. W ciągu ostatnich miesięcy firma zatrudniła już blisko 70 osób. W najbliższym roku chce zatrudnić jeszcze około 60.