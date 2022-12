Sankcje UE dla Rosjan porywających ukraińskie dzieci

Fot. © European Union 2020 - Source: EP

Unijnymi sankcjami mają być objęci Rosjanie odpowiedzialni za porywanie ukraińskich dzieci - dowiedziała się brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka. Z jej ustaleń wynika, że te osoby zostały dopisane do czarnej listy z zakazem wjazdu do Unii i zablokowanymi majątkami w Europie w ramach dziewiątego pakietu restrykcji.

Unijnymi sankcjami mają być objęci Rosjanie odpowiedzialni za porywanie ukraińskich dzieci - dowiedziała się brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka. Z jej ustaleń wynika, że te osoby zostały dopisane do czarnej listy z zakazem wjazdu do Unii i zablokowanymi majątkami w Europie w ramach dziewiątego pakietu restrykcji.



Listę otrzymały już unijne stolice. Oczekuje się, że do końca tygodnia zarówna ta lista, jak i kolejne sankcje gospodarcze wobec Rosji zostaną zaakceptowane przez kraje członkowskie.



"Nielegalne przewożenie ukraińskich dzieci do Rosji i adoptowanie przez rosyjskie rodziny" - tak brzmi, jak ustaliła brukselska korespondentka Polskiego Radia, uzasadnienie sankcji. Na terenach Ukrainy okupowanych przez rosyjskie wojska od miesięcy dzieci, głównie z placówek opiekuńczo-wychowawczych, są uprowadzane i wywożone do Rosji, gdzie otrzymują rosyjskie obywatelstwo i uruchamiane są procedury adopcyjne.



Początkowo osób odpowiedzialnych za ten proceder nie było na proponowanej czarnej liście liczącej 136 osób i 42 firmy. Beata Płomecka dowiedziała się, że została stworzona druga lista, która liczy 8 osób oraz 6 podmiotów i właśnie na nią zostali wpisani ci, którzy