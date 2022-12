Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Dwie osoby poszkodowane - podtrute dymem, ośmiu mieszkańców ewakuowano z budynku przy ulicy Rayskiego w Szczecinie. Przed południem w mieszkaniu na parterze wybuchł pożar.

Udało się go ugasić, teraz trwa wietrzenie obiektu. Są cztery jednostki straży pożarnej i pogotowie energetyczne.



Przyczyną pożaru było prawdopodobnie zaprószenie ognia w jednym z mieszkań.



- Podejrzewam, że z pieca wypadł żar i coś się zapaliło na podłodze, stąd powstał pożar. - Starsza pani paliła w piecu i prawdopodobnie wypadł węgiel - mówią mieszkańcy.



Dwie osoby, które zostały podtrute dymem, trafiły do szpitala. Lokatorzy do godziny 15 powinni wrócić już do swoich mieszkań.