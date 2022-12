Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu dla m.in. północno-wschodnich powiatów zachodniopomorskiego. Wystąpi także silny wiatr powodujący zamiecie śnieżne.

Synoptyk Małgorzata Tomczuk mówi, że ostrzeżenia będą obowiązywały od godziny 16:00 do czwartku do godz. 8:00.



- Spodziewamy się, że w tym czasie przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie od dziesięciu do piętnastu centymetrów, a punktowo - do dwudziestu centymetrów. Podczas tych opadów widzialność będzie ograniczona do około 500 metrów. Ponadto na północy wystąpi silny wiatr, w porywach do 60 km/h, a w głębi kraju - do 55 km/h. Wiatr może powodować zawieje śnieżne - zapowiedziała Małgorzata Tomczuk.



Temperatura maksymalna nad morzem wyniesie do 4 stopni Celsjusza.