Młodzieżowe słowo roku i raper ze Szczecina

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Essa została młodzieżowym słowem roku - tak zdecydowali internauci w plebiscycie PWN.

Ale każdy, kto zna np. szczecińskiego rapera Sobotę, który wołał essa już lata temu, zanim to było modne, mógł się zdziwić.



- Słowo essa jest popularne nie od tego roku. W tym roku ma pierwsze miejsce. W ubiegłym miało 2. albo 3. Chciałbym wam serdecznie podziękować, bo to wy jesteście motorem napędowym tych wszystkich wydarzeń i promujecie od siebie essę. Co to znaczy essa? To stan ducha. A jaki? Odsyłam was do utworu pod tytułem essa. Za dużo by tu tłumaczyć, a może by to były tłumaczenia zbyt hardcorowe na radio, więc sprawdźcie sobie sami. Essa to po prostu, kiedy w twoim życiu jest świetnie, a chodzi o stan euforyczny - powiedział Sobota.