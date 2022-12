Jest najnowsza ekspertyza. Nie będzie wycinki drzew w Kołobrzegu

Nie dojdzie do planowanej przez kołobrzeski magistrat wycinki blisko stu drzew. Znane są najnowsze wyniki ekspertyzy dendrologicznej, której autor wskazuje, że większość najcenniejszych okazów uda się uratować.

Chodzi o dokładnie 98 drzew rosnących przy ulicy Zdrojowej, gdzie od wakacji miasto prowadzi dużą inwestycję drogową. W czasie prac okazało się, że roboty podziemne zagrażają drzewom, stąd Urząd Miasta złożył do Starostwa Powiatowego wniosek o ich wycinkę.Starostwo zleciło natomiast wykonanie specjalistycznej ekspertyzy dendrologicznej. Jej autor, Krzysztof Jankowski wskazuje, że nie ma konieczności wycinania 78 kilkudziesięcioletnich lip.- Czy można zrealizować tą inwestycję jednocześnie ocalając drzewostan? Drzewostan powinien ocaleć. Oczywiście to jest dość trudna operacja. Mówiąc językiem lekarza i pacjenta, to nie jest zwykła operacja. Wymaga kunsztu od lekarza, ale jest możliwa do zrealizowania przy zachowaniu pewnych reżimów - powiedział Jankowski.Według analizy, aby uchronić drzewa konieczne będą drobne zmiany w projekcie, a także rezygnacja z użycia ciężkiego sprzętu przy wykopach w obrębie systemu korzeniowego. Wytyczne wydane przez starostwo wpłyną na koszt inwestycji, jak i czas jej realizacji. Obecnie kołobrzeski magistrat nie informuje jeszcze o ewentualnych opóźnieniach.