Większość za. Pytania o budżet województwa

Budżet zrównoważonego rozwoju czy budżet niewykorzystanych szans? - większość rządząca w zachodniopomorskim sejmiku, z największym klubem KO, przyjęła plan wydatków województwa na rok 2023.

Przeciw byli radni opozycji z Prawa i Sprawiedliwości. Spokojna dyskusja o budżecie regionu trwała prawie trzy godziny.Zdaniem marszałka województwa, szefa PO w regionie, udało się zachować trend z dużą ilością inwestycji, szczególnie w lokalne drogi i rozwój transportu kolejowego.- To, co nas cieszy, że od wielu lat, mimo że nasz budżet nie jest wybitnie duży, po stronie przynajmniej bieżących wydatków zawsze staramy się bardzo ekonomicznie planować po to, żebyśmy mogli jak najwięcej inwestować w nasz dalszy rozwój i taką też strukturę ma nasz budżet - powiedział Geblewicz.Rafał Niburski, przewodniczący opozycyjnego klubu PiS wskazywał, że maleją środki na ochronę zdrowia czy opiekę społeczną, za to są pieniądze na promocję.- To było też w budżecie na 2022 rok i jest na 2023 rok. Aranżacja studia nagraniowego. Bardzo nas ciekawi, co będzie w tym studiu nagrywane? Czy spoty wyborcze, czy spoty promujące województwo zachodniopomorskie? - pytał Niburski.Budżet województwa zachodniopomorskiego wynosi nieco ponad miliard czterysta dwadzieścia milionów złotych, wydatki oszacowano na miliard sześćset milionów.