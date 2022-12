Szlachetna Paczka. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Ponad 50 rodzin w regionie, nadal czeka na swojego darczyńcę.

To rodziny, które zgłosiły się do akcji "Szlachetna Paczka".



Weekend cudów już za kilka dni, nadal poszukiwane są osoby, które zechcą przygotować paczkę dla potrzebujących rodzin.



To już 22. edycja akcji. "Szlachetna Paczka" to jeden z największych programów społecznych w Polsce. Tylko w zeszłym roku łączna wartość pomocy materialnej przekroczyła 68 milionów złotych.