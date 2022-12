Człowiek-choinka zaatakował hurtownię mięsa [WIDEO]

Nagranie z kamer monitoringu.

Nieznany sprawca uszkodził 20 samochodów na parkingu przy hurtowni mięsa. Właściciel firmy prosi o pomoc w jego ujęciu.

Do zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę w zakładzie w Warzymicach.



Zamaskowany mężczyzna poprzecinał opony w pojazdach, by nie można go było rozpoznać założył strój maskujący. Do ubrania miał przyczepione, między innymi gałęzie świerku.



- Jest to osoba, którą być może poznalibyśmy po sylwetce lub sposobie poruszania się. Stąd taki strój... Mężczyzna wiedział, że są kamery i chciał ukryć swoją tożsamość pod tym kamuflażem z tych gałęzi świerkowych i tui - mówi Mateusz Watral z firmy Madar.



Firma straty oszacowała na 60 tysięcy złotych. Sprawa została zgłoszona policji - dodaje Mateusz Watral: - Ta osoba zraniła się - podczas przebijania tych opon - dość mocno w rękę lewą. Tak przynajmniej wynika z zapisu monitoringu. Mamy krew, którą zabezpieczyła policja. Są też ślady butów, dość specyficznych, bo podeszwa jest od butów wojskowych.



Firma wyznaczyła nagrodę dla osoby, która wskaże sprawcę. To 5 tysięcy złotych.



Jeśli ktokolwiek posiada informację na temat tego rozboju lub zna sprawcę, to proszony jest o kontakt pod numerem telefonu: 607 976 706.