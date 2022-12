WOPR z Polic dostało nowego pick-upa [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Policki oddział Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego wzbogacił się o nowy samochód.

Pojazd typu pick-up ułatwi na przewóz kadry i niezbędnego sprzętu podczas akcji - mówi Apoloniusz Kurylczyk, prezes zachodniopomorskiego WOPR.



- Samochód, który był użytkowany, z wieloletnią historią, pozyskany jeszcze ze Straży Granicznej, po prostu dokonał żywota. Przez krótki czas byliśmy bez rozwiązań mobilnych - mówi Kurylczyk.



Nasz wkład w zakup wozu to wyraz wdzięczności za wiele działań ratunkowych oraz profilaktycznych - dodał Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego.



- Dołożyliśmy dużą cegłówkę do tego zakupu. Robimy to dla poprawy naszego bezpieczeństwa. Jak co roku chcę podziękować za cały ten sezon 2022 - mówi Geblewicz.



Na wyposażeniu jednostki znajdują się już cztery łodzie ratunkowo-patrolowe, ponton, a także sprzęt ratowniczy i medyczny. Przekazany pojazd wart blisko 210 tysięcy złotych w połowie sfinansowany został ze środków Urzędu Marszałkowskiego.