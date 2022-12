Węgiel dostępny jest w dwóch punktach. W składach przy ul. Świerczewskiej 5 i ul. Jesiennej. Pozostałe dwa punkty w dalszym ciągu oczekują na przesłanie przez "Węglokoks" dokumentów uprawniających do sprzedaży surowca.

Węgiel kosztuje dwa tysiące złotych za tonę. Sprzedaż prowadzona jest na podstawie zaświadczeń wydawanych przez Urząd Miasta. Uprawniają one do jednorazowego zakupu 1,5 tony węgla do 31 grudnia 2022 r.