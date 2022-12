Kiermasz świąteczny podopiecznych z placówek opieki społecznej [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Stroiki, bombki, makramy czy sztuczne choinki - to wszystko można było kupić na wyjątkowym kiermaszu świątecznym w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie.

Ozdoby własnoręcznie wykonali podopieczni z siedmiu placówek opieki społecznej. - Z Recza przyjechałem. Od 20 lat chodzę do środowiskowego domu. Do tego świetlika potrzeba 30-40 sznurków. - Te stroiki sama zrobiłam. Robimy to tak, że czyścimy deskę, a następnie sklejamy ją z innymi deskami - mówią podopieczni.



- Widać, że ta inicjatywa daje efekty i przede wszystkim radość. Ci ludzie czują się potrzebni, a my możemy cieszyć się tymi pięknymi przedmiotami - mówi Zbigniew Bogucki, wojewoda zachodniopomorski.



Swoje prace wystawili podopieczni i opiekunowie z placówek wsparcia w Drawnie, Reczu, Krzęcinie, Szczecinie, Stargardzie oraz Policach.