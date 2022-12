Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Weź udział w głosowaniu na Szczeciński Budżet Obywatelski na Jarmarku Bożonarodzeniowym. Głosowanie trwa do 13 grudnia.

W weekend na Placu Lotników stanie stoisko, w którym będzie można oddać głos zarówno elektronicznie, jak i papierowo. Czynne od 11:00 do 17:00.



Do dyspozycji mieszkańców jest również BUDŻETOBUS. W tym roku do wyboru mamy ponad 150 projektów, a do wydania ponad 17,5 mln zł.