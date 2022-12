Lepiej zrozumieć młodych. Pierwszy rok dużego projektu badawczego [ZDJĘCIA]

W szczecińskiej Akademii Nauk Stosowanych TWP odbyła się konferencja podsumowująca pierwszy rok projektu badawczego Młodzież 4.0. Jego celem jest poznanie i zrozumienie postaw oraz zachowań młodych Polaków.

To największe badania socjologiczne młodzieży, jakie przeprowadzono w Polsce - mówi profesor Waldemar Urbanik, rektor Akademii Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie, gdzie realizowany jest program. - Chcemy dowiedzieć się między innymi, jakie wartości mają młode osoby i czego oczekują od życia - dodaje Urbanik.- Jest to chyba najpełniejsza po drugiej wojnie światowej próba sportretowania współczesnej polskiej młodzieży. Przedmiotem naszych badań są właściwie chyba wszystkie obszary aktywności młodych Polaków w przedziale wiekowym od 13. do 25. roku życia - podkreśla prof. Waldemar Urbanik.Mamy dużą satysfakcję, że jako naukowcy możemy być użyteczni i pomóc wychowawcom oraz rodzicom - zaznacza profesor Papieskiej Akademii Nauk Społecznych Krzysztof Wielecki.- Świat tak dynamicznie się rozwija, że ten, w którym starsze pokolenie dojrzewało i przyjmowało kulturę oraz ją przekształcało - w sferze obyczajów, wierzeń, stylów życia - już minął Namawianie młodych ludzi, aby całkowicie weszli w nasz świat, to namawianie, żeby weszli w świat, którego już trochę nie ma - uważa prof. Wielecki.Badania w projekcie Młodzież 4.0 przeprowadzono na próbie 25 tysięcy młodych Polaków.