Kołobrzescy policjanci zaopiekowali się potrąconym psem. Ranny i wystraszony zwierzak leżał na poboczu drogi.

Funkcjonariusze ogrzali go i zabrali do schroniska. Psiak wymaga operacji, ma połamane nogi i wybity staw. Teraz znajduje się pod opieką weterynarza.



Do zdarzenia doszło w miejscowości Skrzydłowo. Jego właściciel powinien jak najszybciej zgłosić się do schroniska dla zwierząt REKS w Kołobrzegu.