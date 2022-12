Węgorzyce z odmienioną drogą [WIDEO, ZDJĘCIA]

Zdjęcia K.Kozioł [Radio Szczecin], montaż Maciej Papke [Radio Szczecin]

Ważna dla mieszkańców Węgorzyc droga w czwartek została oddana do użytku. O dofinansowanie na jej przebudowę gmina Osina starała się od kilku lat.

Dzięki wsparciu funduszu popegeerowskiego teraz mieszkańcy mogą już swobodnie dojeżdżać do miejscowego osiedla.



- Tu było błoto, tam gdzie są studzienki, zatrzymywała się woda. Zanim położyli drogę, to zrobili elegancko kanalizację - mówi jeden z mieszkańców Węgorzyc.



- Była to droga brukowana z wieloma ubytkami, dziurami. Dzięki dofinansowaniu powstała piękna droga, która zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo, ale jednocześnie estetykę tej części miejscowości - zaznacza Krzysztof Szwedo, wójt gminy Osina.



Całkowity koszt inwestycji to prawie milion złotych. Przebudowa drogi dofinansowana została ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.