Atak zimy. Obfite opady śniegu na wschodzie województwa [WIDEO]

We wschodnich rejonach naszego regionu pada śnieg, miejscami dość obficie - informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie. Tak jest między innymi na trasie S6. Chodzi o odcinek Kołobrzeg-Koszalin.

We wschodnich rejonach woj. zachodniopomorskiego pada ❄️, miejscami dość obficie. Nasze służby prowadzą intensywne działania zimowego utrzymania dróg. Trzeba zachować szczególną ostrożność na drodze. Na zdjęciach i filmie dzisiejsza akcja zimowa na #S6 #Kołobrzeg-#Koszalin. pic.twitter.com/Tp4iyYYFiK — GDDKiA Szczecin (@GDDKiA_Szczecin) December 8, 2022

Ostrzeżenia meteo dla północy kraju. ⚠️

Po opadach mokrego śniegu i deszczu ze śniegiem, przy ujemnych temperaturach, prognozuje się oblodzenie dróg i chodników. Zagrożeniem będą również gęste mgły, w zasięgu których widzialność może wynosić miejscami od 100 m do 200 m. 💧❄️🌫️ pic.twitter.com/YL7rlq9FMT — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) December 8, 2022

Na sygnały z dróg od Słuchaczy czekamy pod naszym czujnym numerem telefonu 510 777 222.

"Służby prowadzą intensywne działania zimowego utrzymania dróg" - zaznacza na Twitterze GDDiKA i przypomina, że na drodze należy zachować dziś szczególną ostrożność.Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej z kolei ostrzega przed przed oblodzeniem na terenie między innymi województwa zachodniopomorskiego. Dodatkowo mogą pojawić się gęste mgły. Jak powiedziała Emilia Szewczak z biura prasowego IMGW, ostrzeżenia przed oblodzeniem zaczną obowiązywać we wczesnych godzinach wieczornych.- Dotyczą województw zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i północnych części lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego i podlaskiego. To właśnie w tych regionach prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników w trakcie i po opadach deszczu ze śniegiem oraz samego mokrego śniegu, powodując oblodzenie - mówiła Emilia Szewczak.Ostrzeżenia przed oblodzeniem będą obowiązywały do jutra, do godziny 10.00. Emilia Szewczak dodała, że m.in. w naszym regionie, w nocy i nad ranem mogą tworzyć się gęste mgły ograniczające widzialność od 100 do 200 metrów. Mgły będą utrzymywały się przez co najmniej osiem godzin, w związku z tym zostały wydane ostrzeżenia meteorologiczne przed tym zjawiskiem.