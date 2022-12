Rachunki wzrosły ponad dwukrotnie. SEC przeprasza za błąd

Rachunki za dostawy ciepła z miesiąca na miesiąc wzrosły ponad dwukrotnie - alarmują mieszkańcy osiedla STBS Wrzosowe Wzgórze na północy Szczecina. To błąd - zapewnia Szczecińska Energetyka Cieplna.

Słuchacze naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" wysłali nam kopie swoich faktur. Wynika z nich, że jedna ze składowych - cena za moc cieplną - w listopadzie była prawie trzykrotnie wyższa niż w październiku.Wyjaśniamy to, nie wykluczamy ludzkiego błędu - mówiła rzeczniczka Szczecińskiej Energetyki Cieplnej Danuta Misztal. - Przepraszamy za to, że taka sytuacja nastąpiła i spowodowała napięcie oraz niepotrzebne zdenerwowanie wśród naszych klientów. Wyjaśnimy to i wrócimy do klientów z dobrymi informacjami jeszcze przed świętami - powiedziała Misztal.Danuta Misztal zapewniła, że to sytuacja jednostkowa, dotycząca odbiorców tylko z tego osiedla. Rzeczniczka dodała też, by odbiorcy z Wrzosowych Wzgórz z zawyżonymi rachunkami wstrzymali się z wpłatami, do czasu wyjaśnienia sprawy.