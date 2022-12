Świnoujście: W tym roku świąteczny jarmark organizują... mieszkańcy!

W tym roku jarmark świąteczny w Świnoujściu zorganizują mieszkańcy. Miasto ze względu na oszczędności nie przewiduje atrakcji innych, niż bożonarodzeniowa choinka, a wyspiarze organizują się na własną rękę.

Brak świątecznego oświetlenia, corocznej karuzeli dla najmłodszych czy jarmarku, to wynik oszczędności, na jakie zdecydował się samorząd - wyjaśnia Jarosław Jaz, rzecznik prezydenta Świnoujścia.- Miasto w tym roku nie planuje organizacji jarmarku. Mieliśmy takie zgłoszenie ze strony prywatnego inwestora, który jednak w ostatnim momencie się wycofał - mówi Jaz.Co na to wyspiarze? - Mogłoby być lepiej. Jestem zachwycona Wrocławiem, tam jarmark jest naprawdę przepiękny, u nas trochę biedniej. - Brakuje jarmarku w tym roku - podkreślają.Dla mieszkańców to nie problem, ani przeszkoda. Ponad dwudziestu wystawców rękodzieła stworzy świąteczny klimat tuż przy placu Wolności - w pasażu Rondo, gdzie swoje stoisko mogą otworzyć bezpłatnie - mówi Ewa Mechło, pomysłodawczyni i koordynator jarmarku.- Będą ręcznie robione rzeczy na drutach, gadżety świąteczne, rzeczy do kuchni, herbaciarki. To wszystko w przejściu, są już rozstawione stoły - zapowiada Mechło.Jarmark czynny będzie od 17 do 22 grudnia.