Nie ma utrudnień, droga jest przejezdna. To w miejscowości Krosino na drodze wojewódzkiej 162. Kilka godzin temu przewrócił się tam samochód ciężarowy.

Auto jednak nie blokuje przejazdu, jest na poboczu. Prawdopodobnie jeszcze dzisiaj tir będzie stawiany na koła.Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed przed oblodzeniem na terenie między innymi województwa zachodniopomorskiego. Ostrzeżenie obowiązuje do piątku, do godziny 10.00. W naszym regionie, w nocy i nad ranem mogą tworzyć się również gęste mgły ograniczające widzialność od 100 do 200 metrów.