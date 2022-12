Dziś ostatnie pożegnanie pułkownik Danuty Szyksznian-Ossowskiej [ZDJĘCIA]

Dzisiaj w południe na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie odbędzie się pogrzeb pułkownik Danuty Szyksznian-Ossowskiej ps. "Sarenka", łączniczki Armii Krajowej.

Wczoraj goście audycji "Radio Szczecin na Wieczór" wspominali "Sarenkę".- Była pełną ciepła osobą, potrafiła okazać szacunek każdemu - mówiła Joanna Nita, która opiekowała się Danutą Szyksznian-Ossowską: - Byłam jej opiekunką, a tak naprawdę czułam, że jestem jej przyjaciółką, a ona jest przyjaciółką dla mnie. Często też o tym wspominała, miała w sobie niesamowite pokłady ciepła, miłości do drugiego człowieka, ale także dobra i szacunku. Umiała to okazać każdemu... Była dla mnie wzorem, jestem niesamowicie wdzięczna, że mogłam się w ten sposób z nią zaprzyjaźnić.Pani Danuta była serdeczną i bardzo pozytywną osobą, a uśmiech nigdy nie schodził jej z twarzy - mówił Maciej Krzyżanowski, który przyjaźnił się z "Sarenką": - Widziałem jakąś cząstkę mojej mamy w niej, bo też była zawsze bardzo uśmiechnięta. Ten uśmiech nie schodził z jej twarzy. Wszyscy żyjący znajomi do dziś to wspominają. Ja odwiedzając ją miałem wrażenie, że "jestem u mamy"...Cztery lata temu Danuta Szyksznian-Ossowska została patronką Szkoły Podstawowej nr 14 w Szczecinie.Mieliśmy okazję wielokrotnie się z nią spotykać i za każdym razem wyciągaliśmy z tego ważną lekcję - mówiła jedna z uczennic: - Dla młodzieży zawsze była miła, przyjacielska. Mówiła, że jesteśmy przyszłością. Traktowała nas dobrze, serdecznie i z ciepłem.Danuta Szyksznian-Ossowska zmarła w czwartek tydzień temu, w wieku 97 lat. Pogrzeb z ceremoniałem państwowym odbędzie się w piątek.Msza żałobna w szczecińskiej Bazylice Archikatedralnej pw. św. Jakuba rozpocznie się o godzinie 10:00. Przed jej rozpoczęciem, odznaczenie z rąk Andrzeja Dery - Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP odbierze syn zmarłej. Ale już o godzinie 9:30, także w katedrze, zaśpiewa chór Politechniki Szczecińskiej.