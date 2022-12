Nowy kurator zachodniopomorski rekomendowany przez wojewodę

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Wojewoda Zachodniopomorski Zbigniew Bogucki złożył wniosek o powołanie Katarzyny Koszewskiej na Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie. Była to jedyna osoba startująca w konkursie na to stanowisko.

Katarzynę Koszewską - po przesłuchaniu konkursowym - rekomendowali nie tylko przedstawiciele wojewody, ale także ministerstwa i związków zawodowych - mówi Zbigniew Bogucki.



- Tutaj była opinia absolutnie pozytywna, w związku z tym skierowałem do pana ministra Przemysława Czarnka wniosek o powołanie pani Katarzyny Koszewskiej na kuratora zachodniopomorskiego, ale decyzja pozostaje w rękach pana ministra. Myślę, że do końca grudnia taka decyzja będzie - podkreślał wojewoda zachodniopomorski.



Katarzyna Koszewska to między innymi była dyrektor Gimnazjum nr 26 w Szczecinie. Pełniła również funkcję dyrektora Departamentu Kształcenia Ogólnego w Ministerstwie Edukacji i Nauki.