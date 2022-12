Trwa budowa nowego mostu kolejowego na Regalicy

Most na Regalicy. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Za miesiąc ostatni pociąg przejedzie mostem kolejowym w Podjuchach.

Na brzegu rozpocznie się składanie przęsła przeprawy - poinformował Marek Duklanowski, dyrektor Wód Polskich w Szczecinie, które budują most nad Regalicą. - Cały ruch pociągów tej linii, arterii kolejowej tzw. Nadodrzanki, między Gryfinem a Szczecinem Głównym, będzie puszczony od dworca w Podjuchach przez dworzec w Dąbiu i całość ruchu kolejowego w tym miejscu będzie wstrzymana i będzie można przystąpić do prac związanych z rozbiórką tego historycznego mostu. Będziemy świadkami tego, że na lewym brzegu po stronie Zaleskich Łęgów na Międzyodrzu będzie powoli składana konstrukcja, która w pierwszych miesiącach przyszłego roku będzie powoli od zachodniej strony nasuwana.



Trwa budowa filarów mostu w rzece. - Na moście mamy przyczółek na lewym brzegu, jedną z podpór nurtowych już w części murowaną. Później fragmenty ścianek, które dziś izolują od środowiska wodnego części fundamentowe podpory. I przyczółek na prawym brzegu jest palowany - informuje Duklanowski.



Most w Podjuchach to prowizorka, jaką wybudowano w czasach Polski Ludowej. Jest za niski i blokuje żeglugę na rzece. Zwodzona część mostu bardzo często ulegała awariom.