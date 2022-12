23 kilogramy substancji psychoaktywnych zabezpieczyli stołeczni policjanci w Szczecinie. To między innymi mefedron.

Funkcjonariusze zatrzymali dwóch mężczyzn. Stołeczna policja prowadziła działania w Szczecinie i okolicach. Wspierali ich funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego KWP w Szczecinie.Obaj zatrzymani w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie usłyszeli już zarzuty.32-latek odpowie za posiadanie znacznych ilości substancji psychoaktywnych i przygotowanie do wprowadzenia ich do obrotu, natomiast 33-latek za posiadania substancji psychoaktywnych. Grozi im kara odpowiednio do 10 i do 3 lat pozbawienia wolności.