źródło: Facbook/ SPZZOZ w Gryficach MEDICAM

Nowy sprzęt elektroniczny i zabawki dla oddziału pediatrycznego szpitala w Gryficach.

Do placówki trafił m.in. telewizor, mini lodówka, radio z odtwarzaczem płyt CD, klocki, tablice, czy gry planszowe, a do tego 11 nowoczesnych translatorów.



Koszt tylko tych ostatnich urządzeń to kilkanaście tysięcy złotych. Posłużą one w kontakcie z pacjentami z Ukrainy, a także przy komunikacji z personelem medycznym z kraju objętego wojną.



Na 800 osób zatrudnionych w szpitalu, wśród załogi placówki jest już kilkadziesiąt takich pracowników - zarówno medycznych, jak i niemedycznych. Świąteczne prezenty ufundował Urząd Marszałkowski.