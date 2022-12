Ukraińcy uczą się polskiego na uniwerku [ZDJĘCIA]

Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]

40 Ukraińców ukończyło w piątek kurs języka polskiego na Uniwersytecie Szczecińskim.

Szkolenie miało ich przygotować do podjęcia pracy w Polsce - mówi Agnieszka Szlachta z Wydziału Humanistycznego US, koordynatorka kursów: - Takie zagadnienia, które pomogą odnaleźć się w życiu codziennym, w urzędzie, u lekarza. Różne kwestie związane z komunikacją codzienną, ale też zagadnienia profesjonalne. To przyda się w oficjalnym systemie, choćby w trakcie podejmowania zatrudnienia.



Dzięki takiej nauce nie czuję się tak obco, żyjąc w Szczecinie - mówi Tatiana Bojko, która dzisiaj odebrała zaświadczenie o zakończonym kursie: - Więcej rozumiem, idę do szpitala i mogę coś powiedzieć, przekazać. Nawet na przystanku jestem w stanie o coś zapytać lub sama przeczytać informację. Tak można mieszkać, wcześniej było mi ciężko...



W tym roku ponad 1000 Ukraińców skorzystało z kursów języka na Uniwersytecie Szczecińskim, kolejne są zapowiadane na przyszły rok.