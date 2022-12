Podrabiane perfumy przebyły długą drogę

Ponad 100 opakowań podrabianych perfum w rękach funkcjonariuszy Zachodniopomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej.

Przesyłka nadana w Wólce Kosowskiej zaadresowana była do odbiorcy na Śląsku. W Mikołajki trafiła do szczecińskiego oddziału DPD.



- Ponieważ zachodziło podejrzenie, że to podrabiane perfumy, zostały zatrzymane do wyjaśnienia tych wątpliwości - mówi Małgorzata Brzoza, rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie. - W takiej sytuacji zawiadamiamy właściciela znaku towarowego lub kancelarie prawne, które go reprezentują. Jeśli właściciel znaku towarowego złoży wniosek o ściganie, to wszczynamy postępowanie wyjaśniające, które jest prowadzone pod nadzorem prokuratury.



Osobie odpowiedzialnej za takie oszustwo grozi nawet 5 lat więzienia.