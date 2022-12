"Cześć Platformo!". Politycy PiS punktują

Fot. Andrzej Kutys [Radio Szczecin]

Politycy PiS krytykują i wytykają Platformie Obywatelskiej, że "w tym trudnym czasie nie ma nic do zaproponowania Polakom" - i dają "ściągawkę" z tego co wprowadził rząd Prawa i Sprawiedliwości, aby ulżyć portfelom obywateli.

Oprócz świadczeń 500 plus czy 300 plus były tarcze antykowidowe i obniżki podatków - także teraz rząd robi wszystko co może - mówił radny wojewódzki Rafał Niburski z PiS.



- 13. i 14. emerytura, a w planach jest 15. Teraz, w czasie kryzysu, dodatek elektryczny, zamrożenie cen paliw gazowych i cen energii elektrycznej, tańsza benzyna, a przede wszystkim obniżenie VAT-u na żywność, bo to pierwsza najważniejsza potrzeba - zaznaczył Niburski.



Politycy PiS przeciwstawiali swoje rządy czasom PO-PSL - gdy, jak podkreślał radny miejski Maciej Ussarz, bezrobocie było największe w historii w czasie kryzysu roku 2009.



- Zero, nic nie zrobili. Pan Donald Tusk przecież mówił, że nie ma zielonych guzików, by zamrażać ceny na żywność. Zwiększyli podatek VAT do 23 procent, a w kampanii wyborczej gwarantowali, że żadnych podwyżek podatków nie będzie. W dodatku podwyższyli też wiek emerytalny - wyliczał Ussarz.



Politycy PiS zorganizowali konferencję przed biurem PO w Szczecinie. To część ogólnopolskiej akcji, jak czytamy na ulotce w wymienionymi działaniami rządu PiS - tu cytat - "Wy to krytykujecie i tego się czepiacie. Tak, Wasi wyborcy też z tego korzystają. Tak, Wy również".