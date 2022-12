Nowe radiowozy dla koszalińskiej policji

Pięć nowych radiowozów trafiło do Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie.

To dwa oznakowane i trzy nieoznakowane auta, Kia Sportage i Kia Ceed. Dwa radiowozy będa służyć na co dzień mundurowym z Wydziału Ruchu Drogowego. Pozostałe trzy - wykorzystywane będą przez funkcjonariuszy koszalińskiej komendy.W ostatnim czasie nowy radiowóz otrzymali także mundurowi z Komendy Powiatowej w Kołobrzegu. Pojazd marki Kia trafił do funkcjonariuszy drogówki i pełni służbę na drogach całego powiatu. Radiowóz kosztował 130 tysięcy złotych. Zakup po połowie sfinansowała Komenda Główna Policji oraz Gmina Kołobrzeg.