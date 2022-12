Kilkunastometrowa choinka, karuzela wenecka i spotkanie ze Świętym Mikołajem. Na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie rozpoczął się Jarmark Bożonarodzeniowy.

Wspólne kolędowanie, mnóstwo słodkości i spektakl dla dzieci - to tylko niektóre z atrakcji, które czekają na dziedzińcu szczecińskiego zamku.Czuć tutaj atmosferę świąt - mówili mieszkańcy - Pięknie, bardzo nam się podoba. - Jest bałwanek, choinka, elfy. - Podoba mi się, jak tańczą na scenie - Kupiłem frytki z kapustą. - Ja jem śliwki w miodzie, bardzo dobre. - Jutro pewnie też wpadniemy.Jarmark na Zamku potrwa do niedzieli. W piątek otwarty jest do 20, w sobotę od 12 do 20, a w niedzielę od 12 do 18.