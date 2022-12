Pomóżmy Danielowi! Kiermasz świąteczny w Przelewicach [ZDJĘCIA]

Fot. Piotr Tolko [Radio Szczecin] Fot. Piotr Tolko [Radio Szczecin] Fot. Piotr Tolko [Radio Szczecin] Fot. Piotr Tolko [Radio Szczecin]

Akcja charytatywna "Dla Daniela" odbędzie się dziś w Przelewicach. W ramach świątecznego kiermaszu bożonarodzeniowego, zbierane będą pieniądze na leczenie Daniela Nowackiego.

Są one potrzebne na sfinansowanie terapii antynowotworowej. - To świetny i utalentowany

człowiek, animator kultury i prawdziwy przyjaciel. Pomagał innym, teraz sam potrzebuje naszej pomocy - mówią Anna Garzyńska i Katarzyna Jarosz.



- Daniel to jest człowiek orkiestra, który wiele wspaniałych akcji tu na terenie gminy organizował. Rozwijał pasje dzieci i seniorów. - Utożsamiamy się z sytuacją Daniela, każdy z nas mógłby być na jego miejscu. Daniel sprawdził się jako stuprocentowy przyjaciel, był wszędzie i bardzo nam go teraz brakuje - podkreślają jego przyjaciele.



Daniel Nowacki pełnił wcześniej funkcję dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Przelewicach. Dzisiejszy festyn odbędzie się w Ogrodach w Przelewicach. W programie - występy, koncerty kolęd i pastorałek, licytacje wyrobów rękodzielniczych, wystąpi też m.in. zespół „Szczecinianie”.