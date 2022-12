"Sztuka II Rzeczypospolitej" w Muzeum Narodowym w Szczecinie [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Przez najbliższy rok będzie można oglądać w Muzeum Narodowym w Szczecinie przy Wałach Chrobrego wystawę prezentującą "Sztukę II Rzeczypospolitej".

Kilkadziesiąt prac pod wspólnym tytułem "Wyspy szczęśliwe?" pochodzi ze zbiorów szczecińskiego Muzeum Narodowego.



- To prace kolekcjonowane po 1945 roku - mówi kurator ekspozycji Szymon Kubiak. - Ta sztuka lat 20. i 30., kiedy przyjechali polscy kuratorzy do Szczecina w 1945 roku, w ogóle nie była atrakcyjna. Kiedy pojawiło się nowe pokolenie w latach 60. i 70. to nastąpiła potrzeba spojrzenia w najbliższą przeszłość. Zaczęto kolekcjonować sztukę międzywojenną i oczywiście taką, która była wtedy dostępna.



To nie tylko prezentacja prac, ale także próba nowej interpretacji i oceny sztuki polskiej okresu dwudziestolecia międzywojennego - mówi dalej Kubiak. - Druga Rzeczpospolita budowała świadomie taki wizerunek powrotu do arkadii. To jest pierwsza część naszej wystawy z pracami Wacława Borowskiego, banknotami projektowanymi przez niego. W drugiej części wystawy pokazujemy dosyć dużą liczbę aktów kobiecych. Trzecia i czwarta część to relacja człowieka z przedmiotem, z rzeczywistością.



I w ostatniej części wystawy eksportowa sztuka polska, czyli drzeworyty z wątkami ludowymi. Wystawa będzie czynna do 7 stycznia 2024 roku.