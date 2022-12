Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin]

Atak nożownika w Węgorzynie. "W niewyjaśnionych na tę chwilę okolicznościach" - podaje portal twojeinfo24.pl.

Do zdarzenia doszło w czwartek późnym wieczorem przy ulicy Runowskiej. 39-latek, najprawdopodobniej podczas "zakrapianej" imprezy, miał ugodzić nożem 42-letniego mężczyznę. Poszkodowany z ranami klatki piersiowej został przetransportowany do szpitala. Był przytomny.



Podejrzany 39-latek trafił do aresztu. Śledczy ustalają dokładne okoliczności i przebieg zdarzenia.