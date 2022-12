Mistrzostwa Polski. BKS Skorpion znokautował rywali

Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

BKS Skorpion znokautował rywali w Mistrzostwach Polski w boksie seniorów kobiet i mężczyzn. Szczeciński klub zdobył w Zabrzu 15 medali w tym 4 złote, 3 srebrne i 8 brązowych.

Skorpion był także najlepszy w klasyfikacji medalowej, punktowej i klubowej zawodów na Górnym Śląsku. Jak mówi trener pięściarzy i pięściarek Skorpiona Marcin Stankiewicz znakomity wynik Mistrzostw Polski w Zabrzu to efekt prawidłowego szkolenia w szczecińskim klubie.



- Kolejny rok z rzędu udowodniliśmy, że jesteśmy najmocniejszym klubem w Polsce. Nie tylko w szkoleniu dzieci i młodzieży. To systematyczne szkolenie od wielu lat. Prowadzimy je w Szkole Mistrzostwa Sportowego. 15 medali na 19 osób, które były z naszego klubu, to wynik niedorobienia przez jakieś 20 lat - podkreśla Stankiewicz.



Złote medale w rywalizacji kobiet w kategoriach olimpijskich zdobyły Wiktoria Rogalińska i Katarzyna Szarańska. Wśród mężczyzn tytuły mistrzowskie wywalczyli Łukasz Stanioch i Mateusz Bereźnicki