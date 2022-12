Niedziela radości w Kościele

Bazylika Archikatedralna pw. św. Jakuba w Szczecinie. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Dziś w Kościele Niedziela Gaudete, czyli radości. Zawsze przypada w trzecią niedzielę Adwentu. To z kolei w Kościele czas radosnego oczekiwania na przyjście Chrystusa.

To już połowa Adwentu. Jak zawsze w etapie drogi i ćwiczenia duchowego jest czas, by z radością spojrzeć, co już się w nas dokonało - tłumaczy ks. Robert Kaszak: - Ale też, abyśmy popatrzyli do przodu i zboczyli, co jeszcze powinniśmy zrobić, aby dobrze nasze serca, życie i rodziny przygotować na dobre, duchowe i owocne przeżycie tego czasu Świąt Bożego Narodzenia.



Liturgicznie okres bezpośredniego przygotowania do świąt zaczyna się od 16 grudnia - dodaje ks. Kaszak: - Wiemy dobrze, że doświadczenie życiowe jest takie, że ten czas biegnie bardzo szybko, dlatego warto w dzisiejszą niedzielę mocniej się zatrzymać i wejrzeć w swoje serce, bo to już jest naprawdę ostatni etap.



Na Adwent składają się cztery niedziele przed Bożym Narodzeniem.