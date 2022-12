Finał rodzinnego gotowania z Radiem Szczecin [WIDEO]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Rodzinne gotowanie słuchaczy Radia Szczecin za nami! Kto wygrał?

Maślany łosoś na warzywach wygrał rodzinne kulinarne zawody naszych słuchaczy pod okiem Kurta Schellera, jednego z najsłynniejszych szefów kuchni na świecie.



Wszystko to podczas konkursowego wyjazdu do Bel Mare i Aqua Resort w Międzyzdrojach. Wśród przygotowywanych całymi rodzinami potraw były też krokiety z łopatką wieprzową, sałatka z krewetkami z domowym majonezem oraz tradycyjna świąteczna kutia. Oceniano smak, wygląd oraz porządek w kuchni, a w razie wątpliwości pomocą służył sam szef kuchni.



Zwycięska rodzina z drużyny "Mikołajów" otrzymała w nagrodę m.in. voucher na weekendowy pobyt w Bel Mare i Aqua Resort.



- Było bardzo dobrze... Warzywa dusiliśmy na masełku, później z łososiem. Na koniec sos śmietanowy na bulionie z pietruszką. Jesteśmy bardzo zaskoczeni, ponieważ konkurencja była niesamowicie mocna. - Bardzo się cieszymy, ze wrócimy do tego hotelu, ponieważ jest fantastyczny i już myśleliśmy z żoną, kiedy możemy znowu tu przyjechać... Życzymy rodzinnych i pogodnych świąt, z gotowaniem - opowiadali zwycięzcy.



Dodatkowo, rodzina z drugiego miejsca, która przygotowała krokiety, została obsłużona przez samego Kurta Schellera podczas wspólnej finałowej, uroczystej kolacji.



W czasie wyjazdu zwycięskie rodziny korzystały też z hotelowych atrakcji m.in. sali zabaw dla dzieci oraz z automatami do gier.