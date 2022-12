Pomoc dla kenijskich dzieci! W Chojnie zagra Sylwester Ostrowski [ZDJĘCIA, WIDEO]

Głód, choroby tropikalne i brak opieki medycznej dziesiątkują dzieci z kenijskich plemion. To właśnie dla nich, w Kościele Mariackim w Chojnie, odbędzie się charytatywny koncert świąteczny.

Organizuje go nauczycielka i działaczka społeczna - Sylwia Janiak vel Kubiak z Chojny, która od lat zaangażowana jest w pomoc dla Kenii.Dla dzieci z Kenii zagra Sylwester Ostrowski - znany szczeciński jazzman: - Zagram z zespołem i moją wspaniałą koleżanką - Dorrey Lin Lyles - Amerykanką specjalizującą się w gospel i bluesie. Ze strony muzycznej z pewnością będzie to fajne wydarzenie, które trafi do każdego, bo gramy przystępną muzykę. Z jednej strony fajna, porywająca muzyka, a z drugiej - piękna idea... Liczymy na dobrą kwestę i na was, przyjdzie na koncert.Sylwester Ostrowski, dodaje, że jeśli dziś narzekamy na trudne czasy, to warto pojechać choć na chwilę do Kenii, aby przekonać się czym jest prawdziwa bieda.- Tam naprawdę to ubóstwo jest wielkie, dzieci nie mają co jeść, nie mają opieki. Sylwia to widziała. Była tam i kiedy się spotkaliśmy, to okazało się, że mamy te same doświadczenia, byliśmy w tych samych miejscach, szkołach i slumsach. Uczyliśmy i pomagaliśmy - można prawie powiedzieć - że tym samym osobom. Stąd też pomysł, aby zrobić coś wspólnego - wspomina Ostrowski.Początek koncertu o godz. 17:00. Gościem specjalnym wydarzenia będzie prof. Jerzy Sieńko, szczeciński chirurg i onkolog, który organizuje pomoc medyczną dla Afryki.