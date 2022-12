Powstanie ulica pułkownik Danuty Szyksznian-Ossowskiej?

W Szczecinie powinna powstać ulica pułkownik Danuty Szyksznian-Ossowskiej - zgodzili się goście "Kawiarenki Politycznej" Radia Szczecin.

Łukasz Tyszler - przewodniczący klubu radnych Koalicji Obywatelskiej, powiedział, że jest to oczywiste.- Temat jest jak najbardziej otwarty i powiem szczerze, że do załatwienia całkiem szybko. Co prawda te główne ulice mają swoje nazwy i wcale nie jest dobrze tak nagle je zmieniać, natomiast wbrew pozorom mamy takie możliwości powstają nowe ulice, ronda i skrzyżowania. Na pewno, jeśli pochylimy się nad tym wspólnie to dość szybko znajdziemy na to godne miejsce... - dodał Tyszler.Radny Maciej Ussarz z Prawa i Sprawiedliwości dodał, że pułkownik Danuta Szyksznian-Ossowska - zasługuje na godne upamiętnienie w Szczecinie: - Bardzo ciepła, wyjątkowa osoba. Szczególnie otwarta na młodzież. To był niezwykły człowiek, będziemy pamiętać o pani Danucie.Piotr Czypicki, przewodniczący Szczecińskiego Ruchu Miejskiego, również się zgodził, że legendarna łączniczka AK powinna mieć swoją ulicę, ale miał jedno zastrzeżenie.- Myślę, że nie mam tutaj zbyt wiele do dodania, żadnych zastrzeżeń, poza uwagą, żeby to wszystko odbywało się w warunkach spokoju, poza emocjami. Osoby o dużych nazwiskach, o wielkim dorobku, o nich się nie zapomni i trafią w końcu na należne sobie miejsca - podkreślał Czypicki.Pułkownik Danuta Szyksznian-Ossowska zmarła 1 grudnia, a w piątek odbył się Jej uroczysty pogrzeb.W konspirację zaangażowana była od najmłodszych lat, ze względu na działalność rodziców. Od 1940 r. była łączniczką w Okręgu Wileńskim ZWZ-AK. Zajmowała się przerzutem dokumentów, rozkazów, broni, benzyny. Uczestniczyła w Operacji "OstraBrama" w Wilnie.