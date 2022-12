Kierowca i pasażer próbowali oszukać policjantów. Z deszczu pod rynnę

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

By oszukać policjantów, kierowca i pasażer samochodu zamienili się miejscami. Nie był to jednak najlepszy pomysł.

Do zdarzenia doszło w nocy. Policjanci, którzy patrolowali szczecińskie ulice, zauważyli samochód osobowy, który jechał zygzakiem. Funkcjonariusze chcieli go zatrzymać, wtedy pojazd przyspieszył, by po pewnym czasie zatrzymać się. Wtedy 25-letni kierowca i pasażer zamienili się miejscami. Wszystko dlatego, że kierowca miał zakaz prowadzenia pojazdów.



Kłopotów nie udało się uniknąć, bo 18-letni pasażer, który udawał kierowcę, miał przy sobie narkotyki.



Teraz obaj mężczyźni odpowiedzą przed sądem.