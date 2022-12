Intensywne opady śniegu. Zwracajmy uwagę na bezdomnych

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Przez Polskę przechodzi niż Brygida, który niesie ze sobą intensywne opady śniegu oraz silny wiatr.

Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed zawiejami i zamieciami

śnieżnymi dla wschodniej Polski. Zima najmocniej uderzy w Polsce centralnej i na Mazowszu. Opadów śniegu i mrozu możemy spodziewać się także w regionie.



Padać zacznie wieczorem. W tym czasie warto zwracać uwagę na osoby bezdomne.



- W Szczecinie działa Pogotowie Zimowe, w schroniskach dla bezdomnych znajdzie się miejsce dla wszystkich potrzebujących - mówi Arkadiusz Oryszewski, kierownik Pogotowia Zimowego w Szczecinie. - Mieszkańcy dzwonią do nas i pytają, jak pomóc osobie bezdomnej. Zgłaszają nam pobyt osoby bezdomnej i my, we współpracy ze Strażą Miejską i Policją, mieliśmy kilka interwencji w ostatnich dniach.



Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie drogi w regionie są przejezdne, pracuje na nich 5 pługosolarek.